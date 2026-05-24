كشفت وسائل إعلام غربية اليوم (الأحد) رفض إيران تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر إيراني قوله إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، موضحاً أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي.



بدورها، قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوماً، موضحة أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً، والإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى.



وأوضحت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد أي إجراءات بشأن برنامجها النووي، لافتة إلى أن الاتفاق المحتمل يخصص فترة مدتها 30 يوماً للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وفترة مدتها 60 يوماً للمحادثات النووية.



وأشارت الوكالة إلى أن مذكرة التفاهم تنص أيضاً على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات، مبينة أن مسودة مذكرة التفاهم شددت على أن واشنطن وحلفاءها لن يهاجموا طهران ولا حلفاءها، في المقابل تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها.



من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم (الأحد) عن أمله باستضافة بلاده جولة مفاوضات أمريكية إيرانية قادمة.



وأكد شريف أن إسلام آباد ستواصل جهودها السلمية «بكل إخلاص»، موضحاً أن المناقشات التي أجراها الرئيس الأمريكي دنالد ترمب مع قادة المنطقة قدمت فرصة مفيدة لتبادل الآراء حول الوضع الإقليمي الحالي وكيفية دفع جهود السلام الجارية إلى الأمام لإحلال سلام دائم في المنطقة.



في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخصوص الاتفاق مع إيران، مضيفة أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء المصغر مساء اليوم (الأحد).