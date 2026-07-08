صعد أسعار النفط الخام بأكثر من 7% اليوم، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن ضربات جديدة على إيران، وهو ما قال تلفزيون «برس تي.في» الإيراني إنه سيؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 5.93 دولار أو 8% إلى 80.09 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو الماضي.



أعلى مستوى



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.25 دولار أو 7.5% إلى 75.69 دولار للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين.



وكان كلا الخامين قد ارتفع بنحو 3% يوم الثلاثاء بعد أن ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يُجيز بيع النفط الخام الإيراني، في أعقاب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية.



تصاعد القتال



وقال ترمب اليوم: «مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت»، وهدد بشن ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية قد تبدأ اليوم.



وأدى تصاعد الأعمال القتالية إلى إحياء المخاوف بشأن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، خصوصاً لأن بعض السفن تعرضت لضربات قرب المضيق في وقت سابق من هذا الأسبوع.