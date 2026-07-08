سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم، أكبر انخفاض يومي لها منذ منتصف شهر مارس الماضي، متأثرة بتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط والتضخم.



وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 1.61% عند 635.90 نقطة، فيما هبط مؤشر إيبكس الإسباني بنسبة 2.7%، ليكون الأكبر تراجعًا بين البورصات الأوروبية، عقب تصريحات أمريكية بشأن العلاقات التجارية مع إسبانيا.



ارتفاع قطاع الطاقة



وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.35% مسجلًا 24,865.67 نقطة، وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.18% ليغلق عند 8,252.66 نقطة.



وضغطت أسهم الموارد الأساسية والبناء والمواد والسيارات على المؤشر الأوروبي، في حين ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.9% مدعومًا بصعود أسعار النفط، الذي انعكس سلبًا على أسهم شركات الطيران.