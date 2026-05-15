نفى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، صحة التقارير التي تشير إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية.



وأكد أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%. وشدد على أن طهران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات.



وفيما يتعلق بالقوات البحرية، قال كوبر «تقديري العسكري يشير إلى أنها لن تتمكن من البدء بإعادة البناء قبل فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.. وكثير منكم يدرك تعقيدات بناء السفن الحربية، ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما لا تملك قاعدة صناعية لبنائها، ومن وجهة نظري المهنية، لن تعود إيران إلى نفس مستوى البحرية الذي كانت عليه لجيل كامل.



وتحدثت تقارير سابقة عن تقييمات استخباراتية أمريكية سرية أكدت أن إيران استعادت معظم قدراتها الصاروخية، بما في ذلك الوصول إلى غالبية مواقع الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، رغم الضربات العسكرية التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



ونقلت"نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على التقييمات الأخيرة، في تقرير الثلاثاء، قولها إن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 على امتداد مضيق هرمز، وهي مواقع يُعتقد أنها تُستخدم لنقل وإطلاق الصواريخ عبر منصات متنقلة.



ولفت التقييم إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة المنتشرة في أنحاء البلاد، إضافة إلى ما يقارب 70% من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.