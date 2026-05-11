رفض المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ‌حفل عشاء لصحفيي البيت الأبيض في أبريل الماضي، الإقرار بالذنب في التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه «غير مذنب».



وقدم محامٍ عن المتهم كول ألين (31 عاماً) في المحكمة دفاعاته في التهم الموجهة إليه، والتي تشمل محاولة اغتيال الرئيس، والاعتداء على ضابط فيدرالي، وجرائم تتعلق بالأسلحة النارية.



وقال المدعون إن ألين أطلق النار من بندقية صيد على أحد ضباط الخدمة السرية الأمريكية، واقتحم نقطة تفتيش أمنية في هجوم فاشل استهدف ترمب وأعضاء آخرين ‌في إدارته خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.



وظهر ألين وهو يرتدي زي السجين برتقالي اللون ومكبلاً من الخصر خلال الجلسة ‌القصيرة، في أول ظهور له أمام القاضي تريفور مكفادين الذي سيستكمل ‌نظر القضية في محكمة بواشنطن.



وجاءت الجلسة بعد أسبوع من اعتذار قاضٍ آخر لألين عن معاملته في سجن محلي بواشنطن العاصمة، والتي شملت وضعه تحت إجراءات احترازية لمنع الانتحار وعزله عن السجناء الآخرين.



ووجهت محكمة ​أمريكية، في أبريل الماضي، ⁠اتهامات بمحاولة ⁠اغتيال ⁠ترمب ​للمتهم ‌في الحادثة، بعد ساعات من إجلاء ترمب مع عدد من مسؤولي إدارته، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزيرا الخارجية والحرب، ماركو روبيو، وبيت هيجسيث، من منصة الحفل الرئيسية بواسطة عناصر الخدمة السرية.



وأشاد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحافي من البيت الأبيض، بقوات الأمن لسرعة استجابتها، وتعهد بإعادة تحديد موعد لحفل العشاء السنوي خلال 30 يوماً.



يذكر أن ألين من مدينة تورانس، ويعمل مدرساً خاصاً بولاية كاليفورنيا.