أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم (الثلاثاء)، بياناً رسمياً حاد اللهجة أدانت فيه بشدة استهداف مطار الخرطوم الدولي في السودان، وثلاثة مواقع إستراتيجية أخرى في شمال الخرطوم، من قبل دولة مجاورة باستخدام الطائرات المسيّرة والطائرات.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الهجوم الذي وقع أمس (الإثنين) «يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين»، مؤكداً أنه استهدف مرافق مدنية وحيوية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر الشديد.

وأعرب أبو الغيط عن «إدانته الشديدة» للهجمات، مشدداً على أنها «تهدف إلى توسيع نطاق النزاع وتُقوّض المساعي العربية والإقليمية والدولية للتهدئة وخفض التصعيد».

ودعا البيان جميع الأطراف إلى «الامتناع عن أي أعمال أو ممارسات من شأنها تعطيل الجهود الحثيثة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإحياء مسار جدة، وإطلاق حوار وطني سوداني شامل».

كما نقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي تأكيد الجامعة العربية على «وقوفها الكامل مع السودان في حفظ أمنه وسيادته ووحدة أراضيه، وحماية بنيته التحتية ومؤسساته الوطنية».

واتهمت القوات المسلحة السودانية (الثلاثاء) إثيوبيا ودولة الإمارات بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة، استهدف مطار الخرطوم الدولي (الإثنين)، في رد سوداني على أحدث سلسلة من الهجمات أنهت هدوءاً نسبياً دام شهوراً في العاصمة الخرطوم.

واستدعى السودان على إثر ذلك سفيره في أديس أبابا للتشاور، في حين رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية الاتهامات ووصفتها بأنها «لا أساس لها».