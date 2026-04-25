فيما بدا أن المفاوضات تعثرت ، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام آباد اليوم (السبت) متوجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، بعد نحو 20 ساعة من المحادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، بينهم رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، بحسب ما أوردت شبكة CBS News.



وأفادت الشبكة بأن المسؤولين الباكستانيين التزموا الصمت بشأن ما إذا كانت طهران وافقت على جولة ثانية من المحادثات، غير أنهم أشاروا إلى أن عراقجي يُتوقع أن يعود إلى إسلام آباد غداً (الأحد) أو بعد غد (الإثنين).



ولفتت إلى بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية عقب المحادثات، اليوم (السبت)، لم يتضمن تفاصيل تُذكر، واكتفى بتوجيه الشكر لباكستان على دورها كوسيط بين إيران والولايات المتحدة.



وذكرت أن عراقجي قال في وقت سابق إنه لا يعتزم عقد لقاء مباشر مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر، اللذين كان من المقرر أن يتوجها إلى إسلام آباد السبت.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، السبت، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إسلام آباد بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين الباكستانيين والتشاور بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأكد مصدران بالحكومة الباكستانية لوكالة «رويترز» أن الوفد الإيراني غادر إسلام آباد.



وفي وقت سابق، التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له.

وأفادت مصادر مطلعة لشبكة Geo News الباكستانية بأن الوفد الإيراني أطلع رئيس الوزراء على موقف طهران بشأن المحادثات مع الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يصل الوفد الأمركيي برئاسة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، إلى إسلام آباد الليلة، لإجراء محادثات مع المسؤولين الباكستانيين.

إلا أن مصادر مطلعة أكدت أنهما لم يغادرا واشنطن بعد، وفق ما نقل موقع "أكسيوس". وأفادت بأنه لم يكن من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وكوشنر عراقجي اليوم،

رغم أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ، أعلنت أمس الجمعة، أن الوفد الأمريكي سيجري محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني في باكستان.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، بعد يوم من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز من حدوث نقص عالمي في الطاقة إذا استمرت الحرب على إيران خلال الأشهر القادمة.



وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا اليوم: إن القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة.



وأضاف: «هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع القادمة، بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً إلى طبيعتها».