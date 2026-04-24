وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الجمعة، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة تحمل طابعاً تفاوضياً لبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

اجتماعات رفيعة في إسلام آباد

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية أن عراقجي سيعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين كبار، لبحث آخر التطورات في المنطقة، ومناقشة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتعزيز الاستقرار، في توقيت يشهد حراكاً دبلوماسياً مكثفاً.

جولة إقليمية متعددة المحطات

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإن زيارة عراقجي إلى إسلام آباد تأتي ضمن جولة إقليمية أوسع، تشمل كلاً من مسقط وموسكو، في مسعى لتنسيق المواقف وحشد الدعم لخفض التصعيد.

ملف الحرب على الطاولة

أكدت طهران أن المحادثات ستركز على تطورات الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب استعراض السيناريوهات المحتملة لوقف إطلاق النار، وفتح قنوات تفاوض جديدة قد تمهد لاتفاق أوسع.

مشاورات لاحتواء التصعيد

وأوضحت المصادر الإيرانية أن الهدف من الجولة يتمثل في إجراء مشاورات ثنائية معمقة، وبحث سبل احتواء الأزمة الراهنة، في ظل مؤشرات متزايدة على تحركات دولية لإعادة إطلاق مسار التفاوض.