وضعت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قائد كتائب «سيد الشهداء»، هاشم فنيان رحيم السراجي، المعروف بـ«أبو آلاء الولائي»، وهو قائد فصيل مسلح في العراق.



ووصف برنامج Rewards for Justice (المكافآت من أجل العدالة) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الكتائب بأنها «جماعة مصنفة إرهابية في العراق وموالية لإيران».

ونوّه الإعلان الأمريكي إلى أن عناصر الكتائب «قتلوا مدنيين عراقيين وهاجموا منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، ونفذوا هجمات على قواعد عسكرية أمريكية وأفراد في العراق وسورية.



وطلب السلطات الأمريكية ممن لديه معلومات إرسالها عبر خط الإبلاغ الخاص بشبكة «تور» أو التواصل عبر تطبيق «سيجنال»، وعرض إمكانية الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

في المقابل، زعمت كتائب «سيد الشهداء» أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية ضد زعيمها، يأتي في إطار الضغوط الرامية لحل الفصائل الموالية لإيران، ولفتت إلى أن هذا القرار لن يؤثر على مشاركة الولائي في اجتماعات الإطار التنسيقي في العراق.



وكان السراجي في بدايات نشاطه عضواً في كتائب «حزب الله» العراقية، واعتقلته القوات الأمريكية خلال فترة ما بعد الغزو للعراق بسبب مشاركته في أعمال مسلحة ضدها، واستمر اعتقاله لعدة سنوات، ثم تم إطلاق سراحه عام 2010، وفق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وتعد كتائب «سيد الشهداء» إحدى الفصائل العراقية المنشقة عن كتائب «حزب الله» وموالية لإيران، وتشكلت عام 2013 تحت قيادة أبو مصطفى الشيباني، الذي أدرج على قوائم الإرهاب العالمية في يوليو 2008.