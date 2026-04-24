أعلن ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدة ثلاثة أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي، في ‌منشور عبر منصة (تروث سوشال): «إن اجتماعًا بين مفاوضين من لبنان وإسرائيل عقد اليوم (الخميس) في البيت الأبيض جرى على ما يرام»، مشيرًا إلى أن لقاءً سيعقد قريبًا بين الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم بين الطرفين.

يذكر أن البيت الأبيض استضاف اليوم في وقت سابق، الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين.