كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران لا ترغب فعليًا في إغلاق مضيق هرمز، بل تسعى لإبقائه مفتوحًا لتحقيق مكاسب مالية ضخمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن خسارتها تتفاقم مع استمرار الإغلاق.



وقال عبر منصة «تروث سوشال» إن طهران تروج لرغبتها في إغلاق المضيق فقط «حفظًا لماء الوجه»، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه.

«تواصلوا معي».. طلب إيراني عاجل لفتح المضيق

وفي أبرز ما كشفه ترمب، قال:«تواصل معي أشخاص قبل أربعة أيام، وقالوا: سيدي، إيران تريد فتح المضيق فورًا»،

في إشارة إلى تحركات غير معلنة لفتح الممر البحري الحيوي.

لكنه شدد على أن الاستجابة لهذا الطلب لن تكون مجانية، مضيفًا:«إذا فعلنا ذلك، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران، إلا إذا قمنا بتدمير ما تبقى من بلدهم، بما في ذلك قادتهم».

«حصار كامل».. سيطرة أمريكية على هرمز

وفي تصعيد لافت، أعلن ترمب أن مضيق هرمز «محاصر بالكامل» وتحت السيطرة الأمريكية، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأي سفينة بالوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وأضاف في منشور آخر أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات قاسية، قائلاً: «أسطول إيران البحري بأكمله غارق، وقواتها الجوية منهارة، ودفاعاتها الجوية وراداراتها مدمرة».

رسائل سياسية: «لن نُستغل مجددًا»

واختتم ترمب تصريحاته بنبرة حادة، مؤكدًا أن الإيرانيين «استغلوا كل رئيس أمريكي باستثنائي»، في إشارة إلى تغيير قواعد التعامل مع طهران.

تمديد الهدنة.. ومهلة لـ«مقترح موحد»

وفي سياق متصل، أعلن ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أن القرار مرتبط بانتظار تقديم مقترح إيراني موحد وإنهاء المباحثات الجارية.

وأوضح أنه وجّه القوات الأمريكية بمواصلة الحصار والبقاء في أعلى درجات الجاهزية.

«وساطة باكستان».. تأجيل الهجمات

وبيّن ترمب أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب باكستان، لإتاحة المجال أمام القادة والممثلين الإيرانيين للتوصل إلى «اقتراح موحد»، في خطوة قد تمهد لجولة تفاوضية حاسمة.