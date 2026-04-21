أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن ‌باريس ستساعد السلطات اللبنانية ​في التحضير للمفاوضات ⁠مع إسرائيل، حتى وإن ⁠لم تكن جزءاً مباشراً من هذه المحادثات.



وأوضح ماكرون خلال مؤتمر ​صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نواف ⁠سلام، ​أن وجود ​فرنسا على طاولة ‌المفاوضات يُعد أمراً ثانوياً، مبيناً ​أن مصلحة ⁠لبنان تقتضي أن ​يقدّم ⁠الجميع ‌المساعدة له في هذه المفاوضات.



وشدد ماكرون على ضرورة توسيع نطاق الهدنة في لبنان للسماح بالاستقرار المستدام، مبيناً أن الاستقرار في لبنان لن يتحقق من دون انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله.



ودعا الرئيس الفرنسي إلى المحافظة على لبنان وإعادة إعمار المناطق التي طالها القصف.



بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله لكننا لن نسمح له بترهيبنا، مضيفاً: لا يمكن أن تكون لدينا دولة ذات سيادة إذا كان لدينا أكثر من جيش.



وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية خلال الأشهر الستة القادمة، مبيناً أن بنان يخوض حرباً فُرضت عليه ولم يخترها.



وشدد سلام على أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم دون انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين إلى قراهم، مؤكداً أن الأولوية الآن هي للتحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار والنهوض.



وترتبط فرنسا بعلاقات تاريخية ‌وطيدة مع لبنان وتسعى إلى لعب دور في ​هذه المحادثات، لكنها تواجه معارضة من إسرائيل ‌والولايات المتحدة.



وفي سياق متصل، قال السفير الإسرائيلي بواشنطن يحيئيل لايتر إنه بينما تعمل إسرائيل مع واشنطن لمستقبل أفضل لها وللبنان، ينتهك حزب الله وقف إطلاق النار.



وجاء تصريح السفير الإسرائيلي في الوقت الذي أقر حزب الله باستهداف موقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل بالصواريخ، مبيناً أنه استهدف «مربض مدفعية» تابعاً للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفرجلعادي.