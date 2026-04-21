كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الثلاثاء) عن تعليق واشنطن الرحلة الدبلوماسية لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسلام آباد، وذلك بعد عدم تأكيد طهران موقفها من المفاوضات.



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤول أمريكي مطلع قوله: «في غياب رد إيراني، فإن العملية الدبلوماسية متوقفة فعلياً، رغم أن الرحلة لم تُلغَ»، مضيفاً: الرحلة قد تُستأنف في أي لحظة إذا ردّ المفاوضون الإيرانيون بطريقة يراها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقبولة.



ويسعى المسؤولون الأمريكيون للحصول على إشارة واضحة بأن المفاوضين الإيرانيين مُنحوا تفويضاً كاملاً للتوصل إلى اتفاق.



وأفاد مسؤول أمريكي أن نائب الرئيس فانس يعقد الآن اجتماعا في البيت الأبيض بشأن الشرق الأوسط.



بدورها، نقلت شبكة «سي إن إن»، عن مصادر مطلعة، قوله: إنه لا يزال من غير الواضح موعد مغادرة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من واشنطن إلى باكستان.



بالمقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: طهران لم تتخذ بعد قراراً بشأن حضور الجولة الثانية من المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



وأضاف بقائي للتلفزيون الإيراني: الإجراءات ​الأمريكية ⁠بحق سفينتين ​إيرانيتين ⁠تصل ‌إلى مستوى القرصنة في البحر، وتثير تساؤلات بشأن جدية واشنطن في التفاوض.