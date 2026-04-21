قبيل الجولة الثانية المرتقبة من المفاوضات، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، إيران بـ«انتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات»، بحسب تدوينة مقتضبة على منصة «تروث سوشيال».



موقف تفاوضي قوي



ونقلت شبكة CNBC، عن ترمب قوله: إن الولايات المتحدة «مستعدة للتدخل عسكرياً» ضد إيران، لافتا إلى أنه «لا يريد تمديد وقف إطلاق النار» الذي ينتهي فجر الخميس بتوقيت طهران. واعتبر أن الولايات المتحدة في «موقف تفاوضي قوي» مع إيران، مرجحاً «التوصل في النهاية إلى صفقة رائعة».



وشدد ترمب على أنه ليس لدى واشنطن الكثير من الوقت من أجل إبرام اتفاق، مؤكدا أن بلاده تتعامل بنجاح كبير مع إيران، وهي في موقف تفاوضي قوي.



وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأمريكي على أن «إيران ستتفاوض وإلا ستواجه مشاكل لم يسبق لها مثيل». وقال خلال مقابلة عبر الهاتف مع البرنامج الإذاعي The John Fredericks Show: «آمل أن يتوصل الإيرانيون لاتفاق عادل وأن يعيدوا بناء بلادهم».



وأضاف: قمنا بعمل رائع في إيران، وسننهي الأمر، وسيكون الجميع سعداء، منوهاً بأن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية يكبد طهران خسائر بالملايين يومياً.



أقرب للتوصل إلى اتفاق



وفيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: نحن على استعداد لاستئناف العمليات ضد إيران في أي لحظة، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران رغم استمرار عدم اليقين بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات.



وأضافت في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن الولايات المتحدة أقرب الليلة من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق جيد حقاً.



وقالت إن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق، لكنها أضافت أن الرئيس ترمب لديه عدة خيارات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولن يتردد في استخدامها، مشيرة إلى أنه سبق وأثبت أنه ينفذ ما يقوله.



تأكيدات باكستانية بوصول فانس وقاليباف



ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين، بأن باكستان والوسطاء تلقوا تأكيداً من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بالوصول إلى إسلام آباد صباح الأربعاء، من أجل المشاركة في المفاوضات.



ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إيران علناً موعد المحادثات، كما نفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وجود أي مسؤول حالياً في باكستان.



وأعلن مصدر رسمي باكستاني أن الجولة الثانية من المفاوضات ستعقد في موعدها، مؤكداً وصول وفدي أمريكا وإيران إلى إسلام آباد في وقت متزامن.

الهوة واسعة بين واشنطن وطهران



سياسيا، تبدو الهوة واسعة بين واشنطن وطهران، إذ رفضت القيادة الإيرانية التفاوض تحت التهديد، واعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن «الإشارات غير البناءة والمتضاربة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين تحمل رسالة مريرة، فهم يريدون استسلام إيران»، مشددا على أن «الإيرانيين لا يرضخون للقوة».



فيما حذر رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف من أن ترمب يسعى لتحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام، متهما إياه بزيادة الضغط على طهران من خلال الحصار وانتهاكات وقف إطلاق النار.



وقال عبر منصة «إكس»: إن طهران ستكشف «أوراقا جديدة» إذا استؤنفت الحرب، مضيفا: «نحن لا نقبل أن نفاوض تحت التهديد، وخلال الأسبوعين الماضيين كنا نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة».



إيران على أهبة الاستعداد للحرب



وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن معلوماتها تشير إلى أنه مع اقتراب انتهاء الهدنة المتفق عليها، ونظراً لأن المطالب الأمريكية المفرطة وإعلان الحصار البحري قد حالا دون استئناف المفاوضات، فإن إيران على أهبة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب.



وأضافت أن إيران اعتبرت احتمال نشوب حرب جديدة وارداً بقوة خلال الأسبوعين الماضيين، وعليه فقد أعدّت بعض التحركات العسكرية، وقائمة بأهداف جديدة لهذا الغرض.



اعتراض ناقلة نفط



وكانت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) اعترضت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إطار ما اعتبرته تعطيل السفن التي تقدم دعماً لإيران.



وقالت في منشور على منصة إكس إنه «خلال الليل، نفذت القوات الأمريكية اعتراضاً بحرياً، وصعدت على متن ناقلة النفط M/T Tifani الخاضعة للعقوبات، دون وقوع أي حوادث، وضمن نطاق مسؤولية القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».



وأضافت الوزارة أنه «كما أوضحنا سابقاً، سنواصل جهود إنفاذ القانون البحري على المستوى العالمي لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعماً مادياً إلى إيران، أينما كانت تعمل».