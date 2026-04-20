في وقت تتواصل فيه الاستعدادات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لاحتضان مفاوضات مقررة (الأربعاء) بين واشنطن وطهران، وسط أنباء أن الوفد الإيراني المفاوض سيغادر طهران إلى إسلام إباد غداً (الثلاثاء)، فيما تؤكد أمريكا أن وفدها سيتوجه إلى باكستان خلال الساعات القادمة.



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين رفيعين قولهما إن وفداً إيرانياً يخطط للسفر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد غداً (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.



وفد إيراني إلى باكستان



وأوضح المسؤولان أن رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف سيحضر المفاوضات في حال مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.



ومن المقرر أن يغادر فانس واشنطن متوجهاً إلى باكستان الثلاثاء، ما يتيح للوفد الإيراني وقتاً كافياً للانتقال من طهران إلى إسلام آباد بالتزامن مع رحلته الطويلة.



وتوقع مصدر باكستاني وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد صباح غد، مرجحاً اكتمال وصول الوفود المفاوضة وانطلاقها ظهراً.



ماكرون يدعو لخفض التصعيد



في الوقت ذاته، أبدت دول غربية عدة مخاوفها من انهيار الهدنة وعودة القتال بين طهران وواشنطن. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الإثنين)، الولايات المتحدة وإيران إلى خفض التصعيد.



وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «موقفنا ثابت، نحتاج إلى تسوية الأمور عبر القنوات الدبلوماسية، ويجب على الجميع التزام الهدوء»، مضيفاً: «فرنسا لم تكن مستهدفة تحديداً في المضيق، بعد أن أطلقت إيران النار على سفن السبت، من بينها سفينة حاويات تابعة لشركة CMA CGM».



دعم أوروبي للمسار الدبلوماسي



بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن العالم يترقب اجتماع واشنطن وطهران، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويفتح مضيق هرمز، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.



روسيا تؤكد أهمية وقف إطلاق النار



من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، مؤكداً خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية.



وأكد لافروف استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها لضمان مرور السفن والشحنات الروسية عبر مضيق هرمز دون انقطاع.



وكانت مديرة مؤسسة روس آتوم قد أعلنت إجلاء أكثر من 600 موظف روسي من محطة بوشهر النووية إلى روسيا، بعد بدء الضربات على إيران.



وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لصحيفة نيويورك بوست: «إيران لا تملك شيئاً، وليست لديها أوراق تفاوضية، وأنا مفاوض بارع».



إجراءات أمنية مشددة في إسلام آباد



تشهد العاصمة الباكستانية إسلام آباد إجراءات أمنية موسعة، خصوصاً في «المنطقة الحمراء» التي تضم مقر البرلمان والمحكمة العليا وكبار المسؤولين الحكوميين والسفارات الأجنبية. كما تم إخلاء الفندقين الرئيسيين (سيرينا وماريوت) من النزلاء تحسباً لوصول الوفود.



وأعلنت شرطة المدينة خططاً مرورية بديلة بسبب وصول وفود أجنبية، مطالبة سكان المدينة باستخدام طرق بديلة، وداعية جميع المسؤولين الحكوميين العاملين في المنطقة الحمراء إلى العمل من منازلهم ابتداءً من 20 أبريل.



وأكد نائب مفوض الشرطة عرفان نواز ميمون تعليق حركة النقل العام والمركبات الثقيلة في إسلام آباد حتى إشعار آخر.



وصول وفود وخطة أمنية مشددة



وأكدت صحيفة «داون» الباكستانية بدء وصول بعض الوفود إلى إسلام آباد، مبينة أن 3 طائرات شحن أمريكية على الأقل وصلت إلى قاعدة نور خان الجوية، قبل نقل الوفود إلى المنطقة الأمنية المشددة تحت حراسة مكثفة.



وذكرت مصادر أمنية أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة للوفود، تشمل إنشاء نقاط تفتيش رئيسية وفرعية، وتحديد مسارات الحركة، وتسيير دوريات، وتوفير قوات احتياطية وقوة ضاربة، وقد دخلت هذه الخطة حيز التنفيذ اعتباراً من 19 أبريل وحتى إشعار آخر.