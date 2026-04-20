بعد إعادة فتح مضيق هرمز لفترة وجيزة وبشكل مضطرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي انتهت باحتجاز الولايات المتحدة سفينةً إيرانيةً، توقفت حركة الملاحة التجارية عبر الممر الملاحي بشكل شبه كامل، اليوم الإثنين، ما يؤكد مدى صعوبة استئناف النشاط في هذا المضيق الحيوي، وفق وكالة «بلومبيرغ».



وتراجعت حركة العبور عبر الممر المائي إلى حدٍّ كبير على مدار 7 أسابيع من حرب إيران، مع تشديد طهران سيطرتها على حركة الملاحة رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.



وبدا يوم الجمعة، أن هذا التوقف قد انتهى مع إعلان إيران والولايات المتحدة إعادة فتح المضيق، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وتدفق السفن على العبور، إلّا أن الوضع سرعان ما تدهور.



واحتجزت البحرية الأمريكية في وقت سابق، أمس الأحد، سفينة شحن إيرانية في المياه قبالة ميناء جاسك الإيراني في خليج عُمان، بينما كانت متجهة إلى هرمز، في أول خطوة من نوعها خلال الحصار الأمريكي، ما زاد من المخاطر بالنسبة لمالكي السفن، ووسع نطاق المنطقة التي تُعتبر محفوفة بمخاطر العبور، وارتفعت أسعار النفط القياسية عقب ذلك.



وقال رئيس قسم التحليلات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «فورتيكسا» إيفان ماثيوز: إن استمرار التقلبات سيثني معظم، إن لم يكن جميع، مالكي السفن عن اتباع نهج الترقب والانتظار الحذر.



ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران بنهاية يوم الثلاثاء. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد هذه الهدنة، أو ما إذا كانت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة الباكستانية إسلام أباد ستُعقد هذا الأسبوع أم لا.