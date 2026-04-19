كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن ممثلي الولايات المتحدة سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم (الأحد)، وسيكونون هناك مساء الاثنين، لعقد جولة مفاوضات جديدة.

نقدم صفقة عادلة



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «نحن نقدم صفقة عادلة ومعقولة جداً، وآمل أن يقبلوها، لأنه إذا لم يفعلوا، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران. لن نكون لطفاء بعد الآن».



وقال الرئيس الأمريكي: إن الإيرانيين سيخضعون بسرعة وبسهولة، وإذا لم يقبلوا الصفقة، فـ«سيكون شرفاً لي أن أفعل ما يجب القيام به، وهو ما كان ينبغي أن يفعله رؤساء آخرون تجاه إيران خلال الـ47 عاماً الماضية. لقد حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية».

انتهاك خطير للهدنة



واتهم ترمب إيران بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل كامل عبر قرارها، السبت، إغلاق مضيق هرمز، لافتاً إلى أن العديد من الطلقات استهدفت سفينة فرنسية وسفينة شحن من المملكة المتحدة. واعتبر أن ذلك «لم يكن تصرفاً جيداً، متسائلا: أليس كذلك؟».



ووصف ترمب إعلان إيران أخيراً بأنها ستغلق مضيق هرمز، بـ «أمر غريب»، لأن الحصار الأمريكي جعله مغلقاً بالفعل، واعتبر أن الإيرانيين يساعدون الولايات المتحدة من دون أن يعلموا، وأنهم هم من سيتحملون الخسارة الناجمة عن إغلاق الممر المائي والتي قدرها بنحو 500 مليون دولار يومياً.

أمريكا لاتخسر شيئا



وأكد الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة لا تخسر شيئاً. في الواقع، تتجه العديد من السفن الآن إلى الولايات المتحدة، إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا، لتحميل الشحنات، بفضل الحرس الثوري الإيراني الذي يريد دائماً أن يبدو «الرجل القوي!».