في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كل من كوريا الجنوبية واليابان، اليوم (الأحد)، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ بالستية باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي، في خطوة تُعد امتداداً لسلسلة متصاعدة من الاختبارات العسكرية التي تنفذها بيونغ يانغ ضمن مسار تعزيز قدراتها التسليحية.

ويأتي هذا التطور ليشكل الإطلاق السابع لصاروخ بالستي منذ مطلع العام، والرابع خلال أبريل وحده، ما يعكس وتيرة متسارعة في النشاط الصاروخي الكوري الشمالي.

وفي هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية بأن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً لبحث تداعيات التطور الأخير وتقييم مستوى التهديد.

وتُعد هذه التجارب انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض قيوداً على برنامج الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية، فيما تواصل بيونغ يانغ رفض تلك القيود، مؤكدة أنها تمثل «تدخلاً في حقها السيادي في الدفاع عن النفس».

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن عمليات الإطلاق جرت من محيط مدينة سينبو على الساحل الشرقي، بينما أشارت اليابان إلى أن الصواريخ يُعتقد أنها سقطت في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، دون تسجيل أي اختراق لمجالها الاقتصادي الخالص.

وتأتي هذه التطورات في ظل سياق دولي متحرك، مع استعداد كل من الصين والولايات المتحدة لعقد قمة مرتقبة في منتصف مايو القادم، يُتوقع أن تتناول ملفات إقليمية بارزة، وفي مقدمتها الملف الكوري الشمالي، وسط ترقب لمباحثات محتملة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترمب.

وفي موازاة ذلك، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن كوريا الشمالية أحرزت تقدماً «بالغ الخطورة» في تطوير قدراتها النووية، بما في ذلك مؤشرات على توسع محتمل في منشآت تخصيب اليورانيوم.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أكد في أواخر مارس أن وضع بلاده النووي «لا رجعة فيه»، مشدداً على أن توسيع الردع النووي يُعد ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي.

وفي قراءة للمشهد، يرى ليم أول تشول، الأستاذ في جامعة كيونغ نام في كوريا الجنوبية، أن انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى، وفي مقدمتها الملف الإيراني، قد يمنح بيونغ يانغ هامشاً أوسع للمضي قدماً في تطوير قدراتها النووية والصاروخية دون ضغوط مباشرة مكثفة.