أعلن الجيش الأمريكي، أمس (السبت)، أن إجراءات الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية أدت إلى شلل كامل في حركة التجارة البحرية من وإلى إيران.

ونقلت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة «إكس» أن المدمرة الصاروخية الموجهة «يو إس إس بينكني» تواصل تنفيذ دورياتها في المياه الإقليمية، في إطار دعم عمليات الحصار وتعزيز السيطرة البحرية في المنطقة.

وأضافت القيادة أن هذه الإجراءات أسفرت فعلياً عن توقف شامل للتبادل التجاري البحري المرتبط بإيران.

في المقابل، شدد الحرس الثوري الإيراني على لهجة التحذير، مؤكداً أنه لا يُسمح لأي سفينة بمغادرة مراسيها في مياه الخليج أو بحر عمان، محذراً من أن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعد عملاً عدائياً وتعاوناً مع الخصوم، مع ما قد يترتب على ذلك من استهداف مباشر.