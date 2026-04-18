تصاعدت وتيرة التوتر في جنوب لبنان، بعد هجوم مسلح استهدف دورية تابعة لقوات «اليونيفيل»، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، في حادثة أعادت ملف الأمن الهش في المنطقة إلى الواجهة، وسط اتهامات مباشرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ«حزب الله» وتحركات لبنانية للتحقيق واحتواء التداعيات.

كمين من مسافة صفر

كشفت وزيرة الجيوش الفرنسية أن الجنود تعرضوا لكمين من مسافة قريبة جداً نفذته مجموعة مسلحة جنوب لبنان، مؤكدة أن الجندي الفرنسي قُتل بإطلاق نار مباشر خلال الهجوم.

حصيلة دامية وإصابات حرجة

وأفادت قوات «اليونيفيل» بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر تعرض دورية لإطلاق نار أثناء تنفيذ مهامها في الجنوب.

اتهامات مباشرة لـ«حزب الله»

في تصعيد سياسي لافت، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جميع المؤشرات تشير إلى مسؤولية «حزب الله» عن الهجوم، مطالباً السلطات اللبنانية بالتحرك الفوري للقبض على المتورطين وتحمل مسؤولياتها كاملة.

تحرك لبناني وفتح تحقيق

من جهته، أعلن الجيش اللبناني بدء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة، مشيراً إلى العمل على توقيف المتورطين، في وقت سجلت فيه إصابات إضافية في صفوف «اليونيفيل» نتيجة تبادل إطلاق النار مع مسلحين في بلدة الغندورية.

توتر ميداني وقصف إسرائيلي

بالتزامن مع الحادثة، أفادت تقارير ميدانية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي في القطاع الأوسط جنوب لبنان، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وتداخل المسارات العسكرية في المنطقة.

رسائل سياسية وضغط دولي

وفي خطوة دبلوماسية، قدم الرئيس اللبناني جوزاف عون تعازيه لنظيره الفرنسي، في محاولة لاحتواء الأزمة، وسط ضغوط دولية متزايدة لضبط الوضع الأمني ومنع انزلاقه نحو تصعيد أوسع.