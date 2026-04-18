اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إسرائيل باستخدام ملف الأمن ذريعةً لتحقيق توسعها الإقليمي، مؤكداً أن إسرائيل لا تسعى فقط إلى أمنها، بل إلى المزيد من الأراضي.

وخلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أوضح فيدان، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، أن الطريق الوحيد لتحقيق التعايش السلمي في المنطقة يكمن في احترام أمن الدول المجاورة وسلامة أراضيها وحريتها، داعياً تل أبيب إلى تغيير نهجها.

الأمن ذريعة للتوسع

وتحدث فيدان بلهجة مباشرة حول سياسات إسرائيل في المنطقة، قائلاً: «إسرائيل لا تبحث عن أمنها فقط، بل تسعى إلى المزيد من الأراضي، ويتم استخدام الأمن من قبل حكومة بنيامين نتنياهو ذريعةً لاحتلال أراضٍ إضافية».

وأضاف أن إسرائيل عملت على ترسيخ رواية مضللة على المستوى الدولي، من خلال تصوير نفسها دولةً تسعى فقط لحماية أمنها، مشيراً إلى أن الوقائع، خصوصاً في السنوات الأخيرة، تُظهر خلاف ذلك.

وأشار إلى ما وصفه بنمط متواصل من التوسع الجغرافي، يبدأ من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويمتد - بحسب قوله - إلى لبنان وسورية، معتبراً أن هذا النهج «احتلال وتوسع مستمر يجب أن يتوقف».

وشدّد فيدان على أن تحقيق الاستقرار يتطلب من إسرائيل إدراك أن السبيل الوحيد للعيش بسلام في المنطقة هو تمكين الدول الأخرى من التمتع بأمنها وسيادتها وحريتها، وعدم استخدام القوة ضدها.

تحذير من انسحاب أمريكي

وفي سياق متصل، تطرق وزير الخارجية التركي إلى أبعاد الأمن عبر الأطلسي، محذراً من تداعيات أي انسحاب محتمل للولايات المتحدة من أوروبا.

وقال: «إذا انسحبت الولايات المتحدة من أوروبا، فسيكون لذلك تأثير مدمر»، في إشارة إلى أهمية الدور الأمريكي في منظومة الأمن الأوروبي.

وجاءت هذه التصريحات على هامش منتدى أنطاليا، الذي جمع وزراء خارجية من دول حلف الناتو وخارجه، إذ شكلت مسألة التراجع المحتمل للدور الأمريكي في الالتزامات الأمنية الأوروبية محوراً رئيسياً في النقاشات.