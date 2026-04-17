من المقرر أن يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم (الجمعة)، عشرات الدول، باستثناء الولايات المتحدة، للدفع بخطط تهدف لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق نفطي رئيسي توقف بسبب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.



ويعد اجتماع باريس جزءاً من محاولات دول جرى تهميشها لتخفيف آثار صراع لم تبدأه ولم تنضم إليه، لكنه تسبب في ترنح الاقتصاد العالمي. وبعد بدء الحرب في 28 فبراير، أغلقت إيران فعلياً المضيق الضيق الذي يمر عبره عادة خُمس نفط العالم.



ولا تعد الولايات المتحدة جزءاً من التخطيط لما أُطلق عليه «مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز». وفي منشور على منصة «إكس» قال الرئيس الفرنسي إن مهمة توفير الأمن للشحن عبر المضيق ستكون «دفاعية بحتة»، وتقتصر على الدول غير المتحاربة وسيجري نشرها «عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك».



وقاد ماكرون وستارمر الجهود الدولية لزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، التي اتهمها ستارمر «بأخذ اقتصاد العالم كرهينة». وأدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن حصار أمريكي للموانئ الإيرانية إلى زيادة المخاطر الاقتصادية بشكل أكبر.



وقال ستارمر قبل الاجتماع إن إعادة فتح المضيق بشكل غير مشروط وفوري مسؤولية عالمية، وعلينا التحرك لجعل الطاقة والتجارة العالمية تتدفق بحرية مرة أخرى.



فيما أفادت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران، في تصريحات تلفزيونية بأن دولًا أوروبية مثل بلجيكا وهولندا وفرنسا تمتلك قدرات في مجال إزالة الألغام، وهو ما يمكن أن يساعد في تأمين المرور عبر مضيق هرمز.



وأضافت أن هناك إمكانيات لتوفير خدمات مرافقة مدعومة بالكامل، وهو ما يعني أنها ليست هجومية بأي شكل من الأشكال، للسفن لضمان مرورها الآمن عبر المضيق؛ وهو ما سيناقش في مؤتمر باريس اليوم.