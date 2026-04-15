أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مباحثات مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، أمس (الثلاثاء)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحثا فيها سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وعدد من الملفات الإقليمية المهمة، وعلى رأسها التصعيد العسكري في المنطقة، والملف الفلسطيني، والأزمة في السودان، ولبنان، والقرن الأفريقي، إضافة إلى ملف الأمن المائي المصري.

ووفقاً لبيان رسمي للخارجية المصرية، استعرض الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشادا بعمق الشراكة الإستراتيجية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وما تحققه من مصالح مشتركة في مختلف المجالات، ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أعربا عن التطلع لتطوير هذه العلاقات بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد عبدالعاطي أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مستعرضاً الفرص الواعدة التي توفرها مصر لجذب استثمارات أمريكية جديدة في مختلف القطاعات.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن تطلع مصر لعقد الاجتماع الثاني للمفوضية الاقتصادية المشتركة، واستضافة القاهرة النسخة الثانية من «المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي» بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية خلال يونيو القادم، بهدف زيادة حجم الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الشركات الأمريكية.

وفي ما يتعلق بالمستجدات الإقليمية، تناول الجانبان الأوضاع الراهنة في المنطقة، ومسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة لسد الفجوات القائمة بما يحقق الأمن والاستقرار، كما أطلع الوزير الأمريكي نظيره المصري على آخر التطورات في هذا الشأن.

وشدد عبدالعاطي على الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، خصوصاً التطورات في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، إلى جانب رفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وفي ملف السودان أكد عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، وإطلاق مسار سياسي سوداني خالص لوضع حد للصراع، واتفق الوزيران على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

أما في ما يتعلق بلبنان فقد شدد الوزير المصري على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وتمكين مؤسساته الوطنية وعلى رأسها الجيش، وتحقيق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأكد عبدالعاطي على ثوابت الموقف المصري باحترام وحدة وسيادة دول المنطقة، خصوصاً الصومال وإريتريا، كما جدد التأكيد على أن نهر النيل قضية وجودية لمصر، مشدداً على التزام مصر بالتعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية على الأنهار العابرة للحدود.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير الأمريكي ماركو روبيو أشاد بعمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وثمن الجهود المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة القادمة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.