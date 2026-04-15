فيما كثفت إسرائيل من هجماتها على لبنان بالتزامن مع اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم (الثلاثاء) ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2124 شخصاً.



وقالت وزارة وزارة الصحة اللبنانية إن عدد الجرحى ارتفع إلى 6921 شخصاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن منطقة صور تعرضت لغارات إسرائيلية استهدفت بلدات عين بعال، وطيردبا، وزبقين، إضافة إلى أطراف نهر الليطاني محلة القاسمية وصديقين ودير كيفا، كما تعرضت صير الغربية في قضاء النبطية وبساتين العباسية لجهة الشارع العام في صور لغارات إسرائيلية.



في المقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات استهدفت ما وصفها بـ«مواقع بنية تحتية تابعة لجماعة حزب الله» في منطقة العديسة جنوبي لبنان، عازياً أسباب ذلك القصف إلى رصده تصاعداً لأنشطة الحزب في المنطقة.



وقال الجيش الإسرائيلي: «حزب الله أطلق نحو 130 صاروخاً من منطقة العديسة باتجاه قواتنا، كما استهدف مناطق داخل إسرائيل، منذ انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية»، معتبراً أن هدف القصف تقويض لتمركز «حزب الله» وقدراته العملياتية.



وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق، ومراكز قيادة تابعة لـ«حزب الله».



وجاء التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع انتهاء محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، برعاية الولايات المتحدة، ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الهجمات التي تشنها تل أبيب على بيروت.



وشارك في المحادثات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام، والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المحادثات التمهيدية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي انتهت بعد نحو ساعتين من انطلاقها.