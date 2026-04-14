نفت السلطات التركية الادعاءات التي تحدثت عن تهديد الرئيس رجب طيب أردوغان باجتياح إسرائيل.



وكشفت أن خطاباً سابقاً للرئيس أردوغان يعود إلى عام 2024 تم تحريفه وإعادة تداوله كأنه جديد من قبل وسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية، داعية إلى عدم الانسياق للمحتويات التضليلية التي تشوّه صراع تركيا وموقفها الإنساني.



وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية (مركز مكافحة التضليل)، بأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة تماماً، ولفتت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي روجت لمعلومات مضللة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.



وأوضحت السلطات، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن تركيا بتقاليدها الدولية العريقة، تواصل لعب دور رائد في وقف إراقة الدماء وحماية المدنيين وتحقيق السلام الدائم، خصوصاً في منطقتها.



وأضاف البيان: «نتبع نهجاً يخفض التصعيد لا يرفعه، وتلتزم تركيا تحت قيادة رئيسنا بقوانين العدل الدولية والدبلوماسية، وتفضل عيش شعوب المنطقة بسلام وأمن ورفاهية دون أي تمييز».



وكشفت السلطات التركية أن خطاباً سابقاً للرئيس أردوغان يعود إلى عام 2024 تم تحريفه وإعادة تداوله كأنه جديد من قبل وسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية، داعية إلى عدم الانسياق للمحتويات التضليلية التي تشوّه صراع تركيا وموقفها الإنساني.



وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسعي إلى توسيع رقعة التوتر في المنطقة، مؤكداً أنه يحاول نقل حالة العداء إلى تركيا بعد إيران، في إطار سياسة تصعيدية تبحث عن «عدو جديد».



واعتبر فيدان في تصريح، أمس الإثنين، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية تُظهران جدية في تثبيت وقف إطلاق النار، وتدركان أهميته في هذه المرحلة، مشدداً على أن المجتمع الدولي يتفق على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية وانسيابها، مع تأكيد أن الموقف التركي يدعو إلى فتح الممرات البحرية بالوسائل السلمية.



ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن إجراءات استثنائية تجاه سورية على خلفية التصعيد مع إيران، محذراً من أن ذلك لا يعني استبعاد تحركات مستقبلية، وقال إن تل أبيب ستفعل ذلك عندما يحين الوقت.



وأضاف أن إسرائيل، بعد المواجهة مع إيران، لا تستطيع الاستمرار دون وجود خصم، معتبراً أن «المؤشرات الحالية توحي بمحاولة دفع تركيا إلى دائرة الاستهداف القادمة».