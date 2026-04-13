أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي، بالدور الإنساني المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في مساندة الشعب اليمني، وتحديداً عبر مشروع «مسام» لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وأكد الصبيحي أن الجهود السعودية تمثل شريان حياة لمواجهة «إرهاب الألغام» في الأراضي اليمنية، الذي حول القرى والمزارع إلى حقول موت تهدد المدنيين.



​التزام إنساني ثابت



ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال لقائه رئيس اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام اللواء الركن أمين العقيلي، إلى أن بصمات السعودية الإنسانية تعكس التزاماً أخوياً ثابتاً تجاه اليمن، مشيراً إلى أن مشروع «مسام» واللجنة الوطنية ساهما بفاعلية في إنقاذ آلاف الأرواح وتطهير مساحات واسعة من المخلفات المتفجرة التي تركتها الجماعة الإرهابية خلفها.



​تنمية بلا ألغام



واطلع الصبيحي خلال اللقاء على شرح مفصل حول إنجازات اللجنة الوطنية، والنتائج المحققة في انتزاع آلاف الألغام والمتفجرات من مختلف المحافظات.



ولفت إلى أن استمرار وجود هذه الألغام لا يمثل خطراً أمنياً فحسب، بل يشكل عائقاً رئيسياً أمام مسارات التنمية، لافتاً إلى أهمية استعادة الأمن في المناطق الزراعية والسكنية لتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم بأمان.



​رسائل توعوية



وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة، ​تكثيف برامج التوعية الموجهة للمجتمعات المحلية حول مخاطر الأجسام الغريبة، و​رفع وتيرة الرسائل الإعلامية للحد من الحوادث وحماية الأبرياء في المناطق المتضررة، و​تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق التطهير الميداني.



​من جهته، عبّر اللواء أمين العقيلي عن تقديره البالغ لاهتمام ومتابعة الفريق الصبيحي سير عمل اللجنة، مؤكداً أن الدعم السعودي والحرص الرئاسي يمثلان حافزاً كبيراً لمواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من الأراضي اليمنية من هذه الآفة القاتلة.