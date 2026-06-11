دعت باكستان، اليوم (الخميس)، إلى التوصل لتسوية تفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن مسؤوليها سيواصلون جهود الوساطة رغم التصعيد الأخير.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحفيين: «تشعر باكستان بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير، ونرى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكونا المبدأين التوجيهيين للتوصل إلى تسوية تفاوضية لجميع القضايا الخلافية».



في غضون ذلك، نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر دبلوماسي قوله إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال على مسارها بهدف التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب مفاوضات استمرت طوال الليل، موضحاً أن النقاشات تواصلت رغم تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل، وهو ما كان من شأنه تعقيد الجهود الدبلوماسية.



وغادر وفد قطري طهران صباح اليوم عائداً إلى الدوحة بعد مفاوضات استمرت طوال الليل وحتى ساعات الصباح.



في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار بلا معنى.



وأنهت الولايات المتحدة ليلة ثانية من الضربات على إيران بعد استهداف ما قالت إنها مواقع رادار وأبراج اتصالات عسكرية داخل البلاد.



وعادت واشنطن إلى تصعيد ضرباتها ضد إيران بعدما أسقطت طهران مروحية «أباتشي» أمريكية قرب مضيق هرمز، يوم (الثلاثاء)، وهو ما ردت عليه واشنطن بسلسلة من الضربات العسكرية.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إحباطه إزاء ما وصفه بمماطلة إيران في إبرام اتفاق، متعهداً بأن تدفع طهران ثمن هذا التأخير.



كما وجهت الولايات المتحدة تحذيراً إلى إيران، مؤكدة أنه «لو قُتل طيارا المروحية، لكنا اليوم أمام وضع مختلف تماماً».