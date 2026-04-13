دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الإثنين) إلى مواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل بنّاء من أجل التوصل إلى اتفاق.



وأكد غوتيريش أن الوصول إلى اتفاق لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، في ظل عمق الخلافات القائمة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل مطلق، مع وجوب وقف جميع الانتهاكات.



ولفت إلى أن المحادثات التي استضافتها باكستان بين الطرفين أكدت جدية الانخراط بين الجانبين، وشكلت خطوة إيجابية وذات مغزى نحو استئناف الحوار، رغم عدم التوصل إلى اتفاق.



وطالب الأمين العام للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع باحترم حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي، موضحاً أن نحو 20 ألف بحّار عالقون في هذا النزاع، ويواجهون صعوبات متزايدة يومياً على متن السفن.



في غضون ذلك، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار المفروض على إيران في مضيق هرمز، موضحاً أنه تم نشر حاملة طائرات، وعدة مدمرات على متنها صواريخ موجهة، وسفينة إنزال، وعدد من الوحدات القتالية الأخرى في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن هذه السفن قادرة على حمل مروحيات. جاء ذلك عقب تأكيد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سنتكوم) اليوم بدء تنفيذ حصار بحري على إيران، يشمل جميع السفن من وإلى الموانئ الإيرانية ومناطقها الساحلية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حذر من أن قواته ستدمر أي سفن هجومية سريعة عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي فرضته واشنطن على الموانئ.