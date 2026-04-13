في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى فشل مفاوضات إسلام آباد، أفصحت مصادر باكستانية لـ«عكاظ» أن المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين جرت في أجواء إيجابية وتمت جدولتها على مراحل، وتركزت في الأيام الماضية على 3 مسارات تفاوضية من ضمنها بناء إجراءات الثقة المفقودة بين الطرفين، موضحة أن مسار بناء إجراءات الثقة كان الأكثر اهتمامًا، كونه يعكس فجوة تراكمت منذ عقود بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت المصادر أن الخلاف لم يكن تكتيكيًا فقط، بل بنيوي يتعلق برؤية كل طرف لدوره في النظام الدولي والإقليمي، حيث حرصت إسلام آباد على تثبيت بناء الثقة قدر الإمكان على ضوء الاختلافات الجذرية في رؤى البلدين حول عدد من الملفات الشائكة.

وأضافت أن إسلام آباد لعبت دور «الضامن»، عبر إجراءات تدريجية مثل خفض التصعيد الإعلامي والعسكري وترتيبات غير معلنة لتبادل الرسائل أو التفاهمات الأمنية لاحتمالات العودة إلى صيغ تفاوض غير مباشرة شبيهة بما جرى سابقًا، لكن نجاح هذا المسار ظل محدودًا كونه لم يُترجم إلى التزامات ملموسة، لأن انعدام الثقة هنا مؤسس على تجارب سابقة فاشلة.

فيما قالت مصادر مطلعة بالخارجية الباكستانية إن المفاوضات مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد أسفرت عن اتفاق حول عدد من النقاط، إلا أن تباين وجهات النظر حول قضيتين مهمتين حال دون التوصل إلى اتفاق شامل، معتبرة أنه من الطبيعي عدم توقع الوصول إلى اتفاق نهائي في جلسة واحدة فقط أو حتى عدة جلسات كون التباينات واسعة، مؤكدةً في الوقت ذاته استمرار الاتصالات والمشاورات بين إيران وباكستان و«الأصدقاء» في المنطقة.

وأبانت المصادر القريبة من محيط المباحثات أن الوفدين طلبا وقتًا إضافيًا لمزيد من المباحثات، موضحة أن هناك خلافات حادة حول فتح مضيق هرمز، حيث يشدد الطرف الإيراني على أن فتح المضيق من عدمه هو شأن إيراني بحت، الأمر الذي ترفضه واشنطن جملة وتفصيلًا.

وأشارت المصادر إلى أن مسار مضيق هرمز كان المسار (الأكثر حساسية) كونه يعد جوهر الصراع الحقيقي، وليس مجرد ملف تفاوضي عادي، موضحة أن الخلافات شملت أيضًا طلب إيران التحكم بمضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ووفقًا للمصادر، كانت هناك محاولة باكستانية لفصل الملفات (ثقة – أمن – اقتصاد) لتسهيل التقدم الجزئي لكن يبقى الملف الاستراتيجي (المضيق) عالقًا، مما يمنع الوصول إلى اتفاق شامل.

ويبقى السؤال: هل فشلت مفاوضات إسلام آباد؟

من المبكر توصيف ما جرى على أنه «فشل تام»، لكنه بالتأكيد لم يرتقِ بعد إلى مستوى «الاختراق الاستراتيجي». وما تحقق أقرب إلى تفاهمات تكتيكية مؤقتة، تهدف إلى إدارة التوتر وليس إنهاءه، كون المباحثات نجحت في فتح قنوات تواصل، وتخفيف حدة التصعيد، وربما إرساء إجراءات محدودة لبناء الثقة.

ولم تُحسم القضايا الجوهرية مثل طبيعة الدور الإقليمي لإيران، وملف العقوبات والضمانات الأمريكية، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد.

وهذه هي القضايا التي تُعرّف أي تسوية استراتيجية حقيقية، وليس مجرد تهدئة ظرفية.

وقالت المصادر الأمريكية إن المفاوضات سارت وفق منطق «إدارة الأزمة» لا «حل الأزمة»، أي أن الطرفين يحاولان كسب الوقت، دون تقديم تنازلات كبرى.

وفي المحصلة فإن مفاوضات إسلام آباد لم تفشل، لكنها أيضًا لم تنجح بالمعنى العميق، وتعكس نجاحًا تكتيكيًا محدودًا ضمن مسار زمني طويل ومعقد، لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة عبر البناء التدريجي نحو تفاهم أوسع أو العودة إلى التصعيد أكثر إذا تعثرت خطوات الثقة.