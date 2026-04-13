بعد دقائق من دخول قرار الحظر على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) بالقضاء الفوري والوحشي على القوارب الهجومية الإيرانية كما عمل مع سفن المخدرات.



وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال: «البحرية الإيرانية ترقد في قاع البحر، وهي مدمرة بالكامل ـ 158 سفينة»، مضيفاً: «إذا اقتربت أي من هذه السفن الهجومية الصغيرة من حصارنا، فسيتم القضاء عليها على الفور، باستخدام نفس نظام القتل الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات على متن القوارب في البحر، إنه سريع ووحشي».



ورأت وكالة «بلومبرغ» أن الحصار الذي يفرضه ترمب على الموانئ الإيرانية قد يوقف التدفقات المتبقية ويهدّد اقتصادات تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط، كما من المرجّح أيضاً أن يقضي على وقف إطلاق النار الهشّ الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي.



وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم استمرار الجهود الحثيثة لحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد يوم من انتهاء محادثات استضافتها إسلام آباد بين الجانبين دون التوصل إلى اتفاق.



وقال شريف خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «لا يزال وقف إطلاق النار صامداً، وفي هذه اللحظة تُبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».



ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدر إقليمي ومسؤول أمريكي قولهما إن أنقرة ستواصل إلى جانب باكستان ومصر الجهود لتقريب مواقف الطرفين، كما أعلن الكرملين من جهته أن روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.