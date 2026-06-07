فيما يسود الجمود والتصريحات المتضاربة حول سير المفاوضات بين واشنطن وطهران، واكتنف الغموض تطور المحادثات، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المشكلة الرئيسية لبلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة تتمثل في «تغيّر المواقف الأمريكية وتناقضها».



وقال في مقابلة مع شبكة CNN من طهران، اليوم (الأحد)، إن المشكلة الأساسية في التفاوض مع هذه الإدارة أنك تواجه الكثير من المواقف المتغيرة، وتحريك الأهداف باستمرار، وتصريحات مختلفة ومتناقضة من مسؤولين متعددين، ما يجعل العملية برمتها شديدة التعقيد.



وكشف وجود عدة نقاط خلاف، معتبراً أن القضية الأساسية هي أن الأمريكيين يجب أن يفهموا أنهم مطالبون بالاعتراف بحقوق إيران، بما في ذلك حقها في التخصيب النووي السلمي، بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف: «عندما يتحدثون عن أصولنا المجمدة، فهم لا ينوون تقديم أي تنازل».



ودعا بقائي الولايات المتحدة أن توقف العقوبات، مضيفاً: «فيما يتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة، عليهم فقط السماح بالإفراج عن الأصول الإيرانية وإتاحتها للإيرانيين».



وتطالب طهران الولايات المتحدة بالموافقة على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية.



وأفاد بأن الولايات المتحدة هاجمت سفن إيران التجارية، سواء في مضيق هرمز، أو في أعالي البحار. ووصف الوضع بأنه «شديد التقلب والخطورة». وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية «مصممة على الرد بكل قوة على أي هجوم».



وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التقى الأحد، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.



وذكرت وكالة «تسنيم»، أن نقوي سلّم عراقجي رسالة خاصة من باكستان إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.



من جهته، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوضع في محطة بوشهر للطاقة النووية بأنه جيد، مؤكداً أنها لم تتوقف عن العمل بأي شكل من الأشكال.



ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عن إسلامي قوله: «إن محطة بوشهر تعمل بشكل جيد»، زاعماً أنها «ضمن أفضل 10 محطات نووية في العالم، بعدما حصلت على تقييم بـ100 نقطة».