يواصل الشعر الأحمر ترسيخ مكانته كواحد من أبرز اتجاهات الجمال خلال عام 2026، بعد أن انتقل من كونه لونًا جريئًا مخصصًا لفئة محدودة إلى خيار رئيسي تتبناه النجمات والمؤثرات حول العالم. ويعود ذلك إلى تنوع درجاته وقدرته على منح الملامح دفئًا وحيوية، ما يجعله مناسبًا لمختلف ألوان البشرة وأساليب الإطلالة.

وشهدت الأشهر الأخيرة انتشار درجات متعددة من الأحمر، بدءًا من النحاسي الفاتح المستوحى من ألوان الشمس، مرورًا بدرجات القرفة والزنجبيل الدافئة، وصولًا إلى الأحمر الداكن الغني الذي يمنح الشعر عمقًا ولمعانًا لافتين. وساهم هذا التنوع في زيادة الإقبال على اللون، خصوصًا مع تطور تقنيات الصبغ التي توفر مظهرًا أكثر طبيعية وانسيابية.

ويرى خبراء التجميل أن جاذبية الشعر الأحمر تكمن في قدرته على إحداث تغيير واضح في المظهر دون الحاجة إلى قصات جذرية أو تغييرات كبيرة، إذ يضيف إشراقة للوجه ويبرز ملامحه بشكل لافت. كما أنه يتماشى مع التوجه الحالي نحو الإطلالات الطبيعية التي تعتمد على ألوان مستوحاة من الطبيعة مع لمسات عصرية.

وساعد ظهور عدد من المشاهير بإطلالات شعر حمراء خلال المناسبات العالمية وعروض الأزياء على تعزيز شعبية اللون، ليصبح أحد أكثر الخيارات طلبًا في صالونات التجميل. كما ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الصيحة من خلال عرض تجارب متنوعة لدرجات الأحمر وطرق تنسيقها مع المكياج والأزياء.