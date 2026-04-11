انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية التاريخي تجاه اليمن، وامتداداً لجسور العطاء الإنساني والتنموي التي يمدها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ زار وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة علي عبدالله الدوسري، هيئة مستشفى شبوة العام بمدينة عتق، واطلع على جودة الخدمات الطبية المجانية ومتابعة سير العمل في هذا الصرح الطبي الذي يحظى برعاية وتشغيل كاملين من قِبل البرنامج.



​تثمين الدور السعودي



​وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مدير عام الهيئة الدكتور حسين الطويل، و حضور عدد من المسؤولين بالمحافظة، واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول الآليات التشغيلية للمستشفى، وما حققه من طفرة نوعية في تقديم الرعاية الصحية لأبناء شبوة والمحافظات المجاورة.



​من جانبه، أعرب الطويل عن بالغ تقديره للدعم السخي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن البرنامج السعودي بات يمثل «الشريان التنموي الأبرز» في المحافظة.



وأشاد بالنتائج الملموسة التي انعكست إيجاباً على حياة آلاف المستفيدين.



​معاينة مركز الأورام



​وشهدت الجولة وقوفاً ميدانياً لوفد البرنامج السعودي على المساحة المخصصة لإنشاء «المركز الوطني للأورام»، واستعراض المخططات الهندسية للمشروع الذي سيقوم البرنامج بإنشائه وتجهيزه، ليكون أول مركز تخصصي من نوعه في المحافظة، يهدف لإنهاء معاناة مرضى السرطان وتوفير أحدث سبل العلاج محلياً وفق معايير عالمية.



​استدامة وديمومة



​وفي ختام الجولة، أشاد الوفد السعودي بمستوى الانضباط والخدمات النوعية المقدمة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لمساندة الشعب اليمني، عبر تطوير البنية التحتية الطبية بما يضمن ديمومة واستدامة الخدمات الصحية.