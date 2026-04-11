فيما تؤكد وسائل إعلام إيرانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء اليوم أو غداً، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت) تشاؤماً إسرائيلياً من نجاح المفاوضات.



ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله: «مطالب إسرائيل تشمل إنهاء برنامج إيران النووي، وفصل القتال بلبنان عن الساحة الإيرانية»، موضحاً أن اتفاق وقف إطلاق النار هش للغاية.



استعدادات إسرائيلية للعودة للحرب



وأضاف المصدر الإسرائيلي: "نحن متشائمون أكثر من كوننا متفائلين والاستعدادات جارية للعودة إلى الحرب حتى قبل انتهاء الأسبوعين"، مبيناً أن إسرائيل طالبت أمريكا بضمانات بشأن حرية عملها في إيران مستقبلاً.



وأكد مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية أن تعليمات صدرت للجيش الإسرائيلي بتقليص هجماته في لبنان خصوصاً في العاصمة بيروت خلال الأيام القادمة.



في الوقت ذاته، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن المفاوضات المباشرة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لا تزال جارية بين الوفد الأمريكي والإيراني والباكستاني.



خلافات تهدد المفاوضات



وذكر التلفزيون الإيراني أن جولتين من المفاوضات جرتا بين إيران وأمريكا في إسلام آباد، وهناك جولة ثالثة الليلة، موضحاً أن الأمريكيين ما زالوا يصرون على مطالب مفرطة خلال التفاوض.



وأفاد مسؤولان باكستانيان لوكالة «أسوشيتد برس» بأن الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد استُؤنفت عقب استراحة، مساء (السبت)، بمشاركة خبراء تقنيين من الجانبين، وأن القيادة الباكستانية السياسية والعسكرية العليا تحثّ الطرفين على تجاوز خلافاتهما لضمان سلام دائم في المنطقة.



وأكد المسؤولان أن المحادثات تسير بشكل إيجابي، معربين عن أملهما في التوصل إلى حل يُرضي الطرفين.



وتبادلت فرق خبراء من الوفدين الأمريكي والإيراني، مساء اليوم، مسودات نصوص مكتوبة بشأن القضايا قيد المناقشة خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين في باكستان بهدف إنهاء الحرب، بحسب صحيفة «داون» الباكستانية.



إحصاءات الحرب في لبنان



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على بلادها إلى 2020 شخصاً والجرحى 6436 منذ 2 مارس الماضي.



بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متوسطة في أثناء الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان، فيما أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في يرؤون بالقطاع الأوسط من الحدود مع لبنان.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادرها أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم (السبت) نحو 40 صاروخاً وطائرة مسيّرة.