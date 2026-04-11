أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على أي خطوط حمراء وضعتها إيران للتفاوض، ولم يتم الاتفاق على أي شيء بعد.



وقال المسؤول لشبكة CBS NEWS اليوم (السبت): إن وفود التفاوض في إسلام آباد لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاقات، ولم يتم إقرار أي بنود رسمية.



وكان التلفزيون الإيراني أفاد في وقت سابق بأن وفد طهران في محادثات إسلام آباد أبلغ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بمقترحات طهران وخطوطها الحمراء في المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وأوضح أن الخطوط الحمراء تشمل: مضيق هرمز، دفع تعويضات عن الحرب، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بدأت عملياً منذ وصول وفد طهران إلى إسلام آباد ليل الجمعة.



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء أن الوفد الإيراني نقل ملاحظاته إلى الطرف الباكستاني خلال لقاءات عديدة مع المسؤولين الباكستانيين. وأفاد: «نحن الآن في لحظة تاريخية حساسة والدبلوماسية الإيرانية تخوض معركة مهمة».



ونقلت قناة «نيوزنيشن» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أن مفاوضات إيران في إسلام آباد بدأت. وأضاف: «إذا لم تسر المفاوضات على ما يرام فنحن مستعدون للذهاب مرة أخرى»، في إشارة إلى استئناف الحرب. وأكد مسؤولون أمريكيون أن المحادثات في إسلام آباد «بدأت بالفعل»، بحسب ما أفاد به مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS News. لكن لا يزال من غير الواضح توقيت بدء المحادثات أو ما إذا كانت مباشرة بين الطرفين. ورفض المتحدث باسم نائب الرئيس جي دي فانس التعليق على الأمر.