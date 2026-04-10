استقبل رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في مقر رئاسة الوزراء بإسلام آباد، وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، الذي وصل في زيارة رسمية ليوم واحد.

وكشف الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني عبر منصة إكس أن اللقاء شهد حضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إلى جانب قائد القوات المسلحة المشير عاصم منير، في إطار تأكيد أهمية اللقاء على المستويين السياسي والاقتصادي.

تحيات القيادة وتأكيد العلاقات الأخوية

ونقل شريف خلال اللقاء تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

واستذكر رئيس الوزراء الاتصال الهاتفي الأخير مع ولي العهد، مشيدًا بما وصفه بـ«العلاقة الخاصة» التي تربط المملكة بباكستان، وبالدعم الاقتصادي والمالي المستمر الذي أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الباكستاني.

دعم سعودي راسخ وشراكة متنامية

وأكد شريف أن حكومة وشعب باكستان يقفون دائمًا إلى جانب أشقائهم في المملكة، في علاقة وصفها بأنها «راسخة ومتجذرة»، ازدادت قوة في ظل دعم ورعاية القيادة السعودية.

وشدد على التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع المملكة، خصوصًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما يعكس تطلعًا مشتركًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

الرياض: تعزيز الروابط التاريخية

من جانبه، أعرب وزير المالية السعودي عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الباكستاني، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة بين البلدين، بما ينسجم مع رؤية ولي العهد في توطيد الشراكات الاستراتيجية ودفعها نحو آفاق أوسع.