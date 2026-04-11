حافظت أسعار الوقود في السعودية على استقرارها، رغم التقلبات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة منذ نحو 40 يوماً، في ظل صراع محتدم بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى، في مشهد إقليمي ضاغط لم ينعكس على السوق المحلية.

بنزين بلا تغيير

وأعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم أسعار البنزين لشهر إبريل 2026 دون أي تعديل، إذ استقر سعر بنزين 95 عند 2.33 ريال للتر، وهو السعر المعمول به خلال الفترة الماضية، فيما ثبت سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال للتر، دون تسجيل أي تغييرات جديدة.

ثبات الديزل والكيروسين

وشمل الاستقرار بقية منتجات الوقود، إذ حافظ الديزل على سعره عند 1.79 ريال للتر، كما استقر سعر الكيروسين عند 1.59 ريال، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من تقلبات الأسعار داخل السوق المحلية.

ارتفاع محدود لبنزين 98

في المقابل، سجّل بنزين 98 الارتفاع الوحيد ضمن قائمة الأسعار، إذ بلغ سعر اللتر 3.83 ريال، وفق التحديث الأخير.

سياسة امتصاص التقلبات

ويأتي هذا التثبيت ضمن نهج مستمر يوازن بين المراجعات الدورية لأسعار الوقود والحفاظ على استقرار السوق المحلية، رغم التحديات الإقليمية، بما يعكس مرونة السياسات التسعيرية وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

رسائل اقتصادية مطمئنة

ويحمل استقرار أسعار الوقود في السعودية، رغم التوترات في الخليج والحرب على إيران، دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، إذ يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني، ويبعث برسالة طمأنة بأن المملكة قادرة على إدارة الأزمات دون انعكاسات مباشرة على حياة المواطن أو تكاليف المعيشة.