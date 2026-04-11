أعلن السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب، الإعداد لمشروع سينمائي جديد يحمل اسم «العركة»، يجمع الفنانين أحمد العوضي ومحمد إمام.

تجربة مميزة

وقال عبر حسابه على «فيسبوك»، المشروع لا يزال في إطار الفكرة حتى الآن، مشيراً الى وجود حماس شديد من جانب بطلي العمل لتقديم التجربة، إلا أن انشغالهما بأكثر من مشروع فني خلال الفترة الحالية يحول دون الشروع الفوري في التنفيذ.

وأكد أن المشروع في حال اكتماله سيكون تجربة مميزة، خصوصاً مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان، لافتاً إلى إعلان مزيد من التفاصيل فور الاستقرار على موعد التنفيذ.

مفاجأة سينمائية

واعتاد النجمان إمام والعوضي على التنافس في دراما الإثارة والأكشن والتشويق، كما حدث في موسم رمضان الماضي عبر مسلسل «علي كلاي» و«الكينغ» ما يجعل اجتماعهما معاً في عمل جديد بمرتبة «مفاجأة سينمائية» مدوية.

وتعاون محمد صلاح العزب مع محمد إمام في 4 مسلسلات بدأت بـ«دلع بنات»، مروراً بـ«هوجان» و«النمر»، وصولاً إلى «الكينغ».