حددت اللائحة التنظيمية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أقرّتها الهيئة العامة للعقار، إطاراً واضحاً لصرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن المخالفات.



وتشمل الضوابط، المنشورة في صحيفة أم القرى، جميع العاملين في الجهات المعنية أو المستأجرين، مع اشتراط تقديم البلاغ عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة ووفق نموذج محدد يتضمن بيانات المبلّغ ووسائل التواصل، على أن يتعلق بمخالفة قائمة أو واقعة محتملة، مع إخضاعه للدراسة والتحقق قبل إقرار استحقاق المكافأة، والتي تُصرف بما لا يتجاوز 20% من الغرامة المُحصلة.



وتأتي حالات استحقاق المكافأة وفق زيادة الأجرة بنسبة تتجاوز النسبة النظامية للعقار السكني أو التجاري، أو زيادة الأجرة عند تأجير العقار لمستأجر جديد بالمخالفة، مع عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، أو تسجيله بقيمة أقل من القيمة الفعلية، وكذلك الامتناع عن تسجيل بيانات المستأجرين أو تعديلها خلال المدة المحددة.



وفيما يخص مبلغ الغرامة، فيتم تصنيفها إلى 4 فئات: أعلى من 500 ألف ريال، ومن 100 ألف إلى 500 ألف ريال، ومن 50 ألفاً إلى 100 ألف ريال، وأقل من 50 ألف ريال، كما تأتي آلية تحديد نسبة المكافأة من إجمالي الغرامة المحصلة بناءً على مجموع النقاط (1- 12 نقطة)، إذ تُمنح نسبة 5% إذا كان مجموع النقاط يراوح بين 5 إلى 7 نقاط، وترتفع النسبة إلى 10% إذا بلغ مجموع النقاط من 8 إلى 10 نقاط، بينما تصل إلى 20% في حال راوح مجموع النقاط بين 11 إلى 12 نقطة، وذلك وفقاً لمستوى تقييم البلاغ والمعايير المعتمدة.