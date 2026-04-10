في خطوة لامتصاص غضب الشارع الرياضي، وبعد 48 ساعة من الأحداث التي صاحبت مواجهة الفيحاء والأهلي، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا صحفيًا بشأن ما صاحب مواجهة الفيحاء السعودي والأهلي السعودي ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وما تلاها من تصريحات إعلامية.



وأوضح الاتحاد أن اللجان المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الأحداث التي رافقت اللقاء، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وبما يتماشى مع مبدأ استقلالية عمل اللجان ومتطلبات الحوكمة والشفافية.



وشدد البيان على أن نزاهة المنافسة وحماية سمعة كرة القدم السعودية تمثلان التزامًا أساسيًا وواجبًا نظاميًا، وفقًا للنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المعتمدة.



كما أكد الاتحاد اعتزازه بالأندية كافة، وحرصه على العمل معها كشركاء في تطوير كرة القدم السعودية، ضمن منظومة تقوم على التكامل والمسؤولية المشتركة.