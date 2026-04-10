دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء القادم.
وأوضحت أنه وفقًا للبيانات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم والعرضيات وخفيفة إلى متوسطة على الليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪﻟﻢ واﻟﻤﺰاﺣﻤﻴﺔ وضرما والقدية والدرعية وحوطة بني تميم والحريق والخرج ومرات وعفيف والدوادمي والقويعية والرين، وخفيفة إلى متوسطة على رماح وشقراء والمجمعة والزلفي والغاط وثادق.
وستتأثر مناطق عسير وجازان ونجران والباحة والشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على القصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة.
The General Directorate of Civil Defense has called for caution and the necessity to stay in safe places, avoiding areas where floods and valleys gather, and not swimming in them. It also emphasized the importance of adhering to the instructions announced through various media outlets and social media platforms, as thunderstorms are expected to continue in most regions of the Kingdom until next Tuesday.
It clarified that according to data from the National Center of Meteorology, the Makkah region will be affected by moderate to heavy rains that will lead to flooding, hail, and downbursts causing dust and sandstorms, including areas such as Turbah, Al-Muwyah, Al-Khurmah, Rania, Taif, Maysan, Adham, Al-Ardiyat, and light to moderate rains in Al-Lith, Al-Qunfudhah, the Holy Capital, Al-Jumum, Bahra, and Al-Kamil. The Riyadh region will also be affected by moderate to heavy rains leading to flooding, hail, and downbursts causing dust and sandstorms, covering Wadi Al-Dawasir, Al-Sulayyil, Al-Aflaj, the capital Riyadh, Al-Dilam, Al-Muzahimiyah, Dhurma, Al-Qiddiya, Al-Dar'iyyah, Hota Bani Tamim, Al-Hariq, Al-Kharj, Marat, Afif, Al-Dawadmi, Al-Qwai'iyah, and Al-Rain, with light to moderate rains in Ramah, Al-Shuqra, Al-Majma'ah, Al-Zulfi, Al-Ghat, and Thadiq.
The regions of Asir, Jazan, Najran, Al-Baha, and the Eastern Province will be affected by moderate to heavy rains, leading to flooding, hail, and downbursts causing dust and sandstorms, with light to moderate rains in Al-Qassim, the Northern Borders, and Medina.