يدخل مسلسل «شارع الأعشى» مرحلة مفصلية مع نهاية الجزء الثاني الذي عُرض في رمضان 2026، إذ تشير مصادر متداولة إلى توجه فريق العمل نحو إنتاج جزء ثالث، في ظل تغييرات متوقعة على مستوى البطولة النسائية بعد اكتمال المسار الدرامي لشخصية الفنانة إلهام علي، التي شكّلت أحد أبرز عناصر الحضور في الموسمين الماضيين، ما يفرض إعادة تشكيل هوية العمل في حال اعتماده رسمياً لمرحلة جديدة.

وبحسب ما يتم تداوله داخل الوسط الفني، فإن التحضيرات الأولية تشمل البحث عن نجمة صف أول تقود العمل في نسخته القادمة، مع استبعاد درامي لاستمرار الشخصية السابقة، وهو ما يعكس توجّهاً لإعادة بناء السرد والشخصيات بما يتناسب مع تطوّر الأحداث وتوسّع الخطوط الدرامية.

وفي السياق هذا، برز اسم الفنانة ريم عبدالله كأحد الخيارات المطروحة لتولي البطولة، وسط حديث عن نوايا تفاوض لم تُحسم بعد، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة من منظور فني وجماهيري، خصوصاً في ظل ارتباط الذروة الجماهيرية للعمل باسم بطلة سابقة تركت بصمة واضحة في مساره.

ويطرح هذا الترشيح اختباراً مهنياً دقيقاً، يتمثل في قدرة العمل على الانتقال بسلاسة بين نجمات الصف الأول دون فقدان توازنه، إلى جانب مدى انسجام هذه الخطوة مع مسيرة ريم عبدالله، وما إذا كانت ستضيف بعداً نوعياً لتجربتها، أو تضعها في مقارنة مباشرة مع تجربة سبقتها في نفس المساحة الدرامية، في وقت يشهد فيه المشهد تنافساً محتدماً بين الأسماء النسائية البارزة.