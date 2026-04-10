أفاد المحامي المستشار القانوني محمد الديني أن الفيديو الجديد الذي أظهر الحديث الدائر ما بين مترجم النادي الأهلي صلاح الدهيثم والحكم الرابع في مباراة الأهلي والفيحاء عبدالرحمن السلطان، يعتبر قرينة قانونية يمكن الأخذ بها في القضية الدائرة حاليا والتي يتهم من خلالها الأهلاويون حكم المباراة بمطالبتهم بالتركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث إن الاستناد على القرائن هو طريقة من طرق الإثبات لدى اللجان القانونية والقضائية، إذ تقوم اللجنة التي تنظر الشكوى بمراجعة اللقطات مع الناقل الرسمي والتأكد بشكل كامل من صحتها.



وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا رسميا خلال الأيام القليلة الماضية طالب من خلاله بإظهار كافة التسجيلات الخاصة بطاقم الحكام في مباراة الأهلي والفيحاء بما يظهر كافة الأحاديث مابين الحكم وغرفة تقنية الفيديو وكذلك الأحاديث ما بين طاقم حكام المباراة ولاعبي الأهلي.



يذكر أن العقوبة المنتظرة على الحكم عبدالرحمن السلطان في حال ثبوت اتهامات الأهلاويين لن تتعدى عقوبة داخلية من قبل لجنة الحكام بالإيقاف لعدة مباريات، وقد لا يتم الإعلان عنها رسميا كما حدث في حالات سابقة.



ويملك الحكم عبدالرحمن السلطان ماضيا صعبا نسبة إلى سلسلة القرارات الجدلية التي سبق أن اتخذها وتم من خلالها معاقبته، حيث أوقف الحكم في عدة مرات كان أهمها وأشهرها في موسم 2018 عندما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إعادة مباراة المزاحمية ونجران ضمن الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى السعودي وإيقاف حكم المباراة عبدالرحمن السلطان، حيث ارتكب الحكم وقتها خطأ فنيا خلال تنفيذ ركلات الترجيح بين الفريقين، حيث عمد وقتها إلى طريقة تم إلغاؤها من قبل اتحاد كرة القدم الدولي «الفيفا» والمتمثلة بتنفيذ الفريق الأول ضربة جزاء ثم يسدد الثاني ضربتين متتاليتين، حتى نهاية الركلات الخمس الأولى، ليقرر بعدها السلطان اعتزال التحكيم ولكنه عاد مجدداً.



كما سبق إيقاف الحكم عبدالرحمن السلطان مجددا في الموسم الماضي بقرار داخلي نتيجة ارتكابه أخطاء في مباراة الاتحاد والرائد.