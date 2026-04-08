طالبت الإمارات اليوم (الأربعاء) بموقف حازم تجاه إيران وإلزامها بتعويض كامل عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسات والمنشآت في البلاد.



وأعربت الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مؤكدةً سعيها للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن بيان لوزارة الخارجية أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوماً الماضية، والتي شملت نحو 2760 صاروخا بالستياً وجوالاً وطائرة مسيّرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.



وأشارت الوزارة إلى «أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك، القدرات النووية، والصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز»، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.



وأكدت الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم.



وشددت الإمارات على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.