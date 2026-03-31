​في حراك شعبي وسياسي واسع يعكس عمق الروابط المصيرية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لقيم الوفاء والمصير المشترك، تشهد المحافظات اليمنية المحررة خلال الساعات والأيام القادمة سلسلة من المظاهرات والوقفات التضامنية الكبرى، تنديداً بالاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ورفضاً للمغامرات الحوثية التي تحاول جر اليمن إلى أتون الصراعات الإقليمية.

​وفاء حضرمي للمملكة

​تتجه الأنظار غداً (الأربعاء) إلى مدينتي المكلا وسيئون، حيث دعت المكونات السياسية والقبلية والشبابية أبناء حضرموت كافة للمشاركة الفاعلة في وقفات تضامنية حاشدة تحت شعار «الوفاء للمملكة».

وباركت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت هذه الدعوات، مؤكدة أنها تعبر عن «موقف حضرمي أصيل» يعكس الوعي الجمعي لأبناء المحافظة وتقديرهم للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة في حماية اليمن والمنطقة من المشروع الفارسي التدميري.

​وأشارت السلطة المحلية في بيان لها إلى أن هذا الاحتشاد يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع حضرموت بالمملكة، ورسالة واضحة برفض كل ما من شأنه زعزعة أمن واستقرار الجوار العربي.

​تهامة رفض الوصاية والتبعية

​وعلى امتداد الساحل التهامي، استجاب اتحاد أبناء تهامة لدعوات الحراك الشبابي، داعياً إلى مسيرة جماهيرية كبرى صباح بعد غدٍ (الخميس) في مدينة الخوخة.

وتهدف المسيرة إلى إيصال صوت إنسان تهامة الرافض للعدوان الإيراني على الدول العربية، والمندد بمحاولات تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف المملكة.

وأكد الاتحاد أن هذه التحركات تمثل صوت الأحرار الرافضين للهيمنة والعنف، والتمسك بمشروع الدولة الاتحادية وصون الأمن الإقليمي.

​الساحل الغربي جبهة موحدة ضد الإرهاب الإيراني

​وفي سياق متصل، وجهت المقاومة الوطنية والسلطات المحلية في مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة دعوة للاحتشاد في مظاهرة كبرى يوم السبت القادم (4 أبريل) بمدينة المخا.

وتأتي هذه المظاهرة تعبيراً عن التضامن الشعبي الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والأردن في وجه الهجمات الإيرانية السافرة.

​وأكدت القيادات المحلية في الساحل الغربي أن المشاركة الواسعة هي «واجب عروبي» للوقوف ضد المشروع الإيراني وأدواته، ووفاءً للدور التاريخي في دول التحالف الذين وقفوا مع الشعب اليمني في أحلك الظروف لحماية هويته وعروبته.