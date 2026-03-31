أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، اليوم (الثلاثاء)، نقل مهماتها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وإنهاء عملياتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2813.



وقالت «أونمها» في بيان على موقعها الإلكتروني: إن فريقاً مشتركاً من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، برئاسة ماري ياماشيتا، القائمة بأعمال رئيس البعثة، عقد مشاورات عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 26 مارس 2026، موضحة أن المناقشات «تركزت على الإنجازات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهمات المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام».



وأشارت إلى أن البعثة ومكتب المبعوث أكدا مجددًا التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وأهمية استمرار التواصل والتعاون لدعم الاستقرار في الحديدة واليمن، مبينة أنه عقب المشاورات التي جرت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية، تُكمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) نقل مهماتها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتُنهي بذلك عملياتها في 31 مارس، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2813.



يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن تأسست بموجب قرار المجلس 2452 لعام 2019، بناء على مخرجات اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.



وكان من ضمن مهماتها الإشراف على وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات العسكرية من موانئ الحديدة الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات الأمن المحلية، لكن ذلك لم يتحقق على الأرض واكتفت بإصدار نشرة شهرية بشأن ضحايا الألغام.