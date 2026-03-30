لقي جنديان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران من قوات حفظ السلام التابعين لقوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) اليوم (الإثنين) في جنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمر مركبتهم قرب بلدة بني حيان.

وقال قوات حفظ السلام (اليونيفيل) في بيان على حسابها في «إكس»: «لقي اثنان من جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل مصرعهما اليوم في جنوب لبنان، إثر انفجار مجهول المصدر دمر مركبتهم قرب بني حيان، وأصيب جنديان آخران أحدهما بجروح خطيرة»، مضيفة: «هذه هي الحادثة المميتة الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».

وأعلنت قوات اليونيفيل بدء تحقيق في الحادثة لمعرفة ما الذي حدث.

وأكدت قوات حفظ السلام مجدداً أنه لا ينبغي لأحد أن يموت في سبيل قضية السلام، مشددة على الحاجة الملحة لجميع الجهات الفاعلة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر.

من جهة أخرى، لقي جندي لبناني مصرعه وإصيب 5 آخرين بينهم ضابط إصابته متوسطة في اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش اللبناني، وفقاً لما أعلنه الجيش على حسابه في «إكس».

وأوضح الجيش اللبناني أن الاعتداء إسرائيلي وقع بشكل مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

وأشارت إلى أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد تشكل جرائم حرب، مبينة أن الخسائر البشرية لهذا الصراع باهظة للغاية، مشددة بالقول: «كما قلنا سابقاً، يجب أن يتوقف العنف».