وجه الرئيس ​المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، رسالة إلى نظيره ​الأمريكي دونالد ​ترمب، طالبه فيها بضرورة وقف الحرب في ​المنطقة، مؤكدا أنه ​لا أحد غيره يستطيع ذلك.

وقال السيسي ​خلال ​حفل افتتاح مؤتمر ومعرض ‌مصر الدولي للطاقة (إيجبس) أوجه حديثي للرئيس ترمب: «من فضلك ساعدنا على إيقاف الحرب وأنت قادر على ذلك، لا أحد غيرك يستطيع إيقاف الحرب».

وأكد السيسي أن العالم يواجه الآن صدمتان في قطاع الطاقة تتمثل الأولى في نقص المعروض والثانية في ارتفاع الأسعار.

وشدد الرئيس المصري على أن استمرار الحرب قد تترتب عليه صدمة كبيرة ليس فقط بسبب غلق مضيق هرمز، ولكن أيضاً في حال استهداف منشآت الطاقة ما ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى الأسعار.

وانطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في نسخته التاسعة، اليوم (الاثنين)، وتستمر حتى 1 أبريل القادم.

وتهدف إيجبس 2026 إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والطاقة المتجددة إلى جانب دعم وتمكين الشباب في قطاع الطاقة.

ويعد المؤتمر من أبرز الفعاليات في قطاع الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط مع مشاركة واسعة من وزراء الطاقة وقادة المنظمات الدولية المتخصصة.