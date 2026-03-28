أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (السبت) حظر استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) حظراً باتاً بشكل كامل، بصرف النظر عن أغراض الاستخدام، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الأمنية والقانونية لحفظ أمن وسلامة الوطن وتعزيز الحماية المدنية في ظل التعامل مع تداعيات «العدوان الإيراني الآثم».

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه سيتم اعتراض وتدمير أي طائرة درون مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ويبدأ العمل بهذا الحظر فوراً وحتى إشعار آخر.

ومن جهة أخرى، أعلنت قوة دفاع البحرين أنها نجحت خلال الساعات الـ24 الماضية في اعتراض وتدمير 20 صاروخاً و23 طائرة مسيرة.

وناشدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة، كما طالبت بعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وتجنب تناقل الشائعات، مع الاعتماد على المصادر الرسمية والإعلام الحكومي لاستقاء المعلومات والتحذيرات.

وأكدت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وفي سياق متصل، أحالت السلطات البحرينية 14 متهماً إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وثبت تورط المتهمين في أعمال حربية وعدائية ضد الدولة، وانتمائهم إلى جماعات مصنفة إرهابية، وتشكيلهم خلايا منفصلة مرتبطة بهذه الجماعات.

يأتي هذا الإجراء الأمني الصارم في ظل تصعيد عسكري إقليمي حاد بدأ أواخر فبراير، حيث شنت إيران سلسلة من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدة دول خليجية، بما فيها مملكة البحرين، وقد نجحت الدفاعات الجوية البحرينية في اعتراض وتدمير مئات الصواريخ والمسيرات منذ بداية الهجمات، في عملية وُصفت بالدقيقة والفعالة.