فجر البيت الأبيض موجة من التساؤلات، اليوم الجمعة، من خلال منشور من كلمة واحدة، بعدما نشر عبر حساباته الرسمية عبارة «SOON» مرفقة بصورة تحمل عبارة «Something New»، في خطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام.



وأظهر المنشور تصميماً بسيطاً يتوسطه شريط تحميل (Loading) مع عبارة «Something New»، الأمر الذي ضاعف من حالة الغموض بشأن طبيعة الإعلان الذي يتم التحضير له، دون تقديم أية تفاصيل إضافية حول المضمون أو التوقيت.

ولم يتضمن المنشور أي معلومات توضيحية، سواء في النص المرافق أو في التعليقات الرسمية، الأمر الذي دفع المتابعين إلى تداول تساؤلات حول ما إذا كان الإعلان المرتقب يتعلق بقرار سياسي بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أو بمبادرة حكومية، أو تحديث في آليات التواصل الرقمي للمؤسسة.



وعلى الرغم من اتساع دائرة التفاعل مع المنشور، فإنه لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي إضافي يكشف طبيعة «الشيء الجديد» الذي أشار إليه البيت الأبيض، ما يبقي باب الترقب والانتظار مفتوحاً بشأن الإعلان المرتقب.

يذكر أن المنشور الجديد يأتي ضمن سلسلة من المقاطع والمواد المصورة التي نشرها البيت الأبيض عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، واتسمت هذه المواد بطابع تشويقي ورسائل مقتضبة من دون تفاصيل واضحة، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة الإعلان المنتظر، بما في ذلك احتمال ارتباطه بتطورات سياسية أو أمنية، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة. وبانتظار توضيح رسمي لإزالة الغموض الذي رافق المنشور.